Além de Sarah Jessica Parker, Barack Obama ganhou apoio de outra atriz de Sex And the City, Cynthia Nixon. A intérprete de Miranda saiu a favor do democrata, com a bandeira do casamento homossexual.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.