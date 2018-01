Laura Belém– artista da Galeria Luisa Strina – inaugura amanhã instalação na Capela do Morumbi. A artista cobriu de grama o piso da capela no trabalho – chamado Anekdota – que discute a falta de documentação sobre a história do local.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.