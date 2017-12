À espera do visto de asilado, o ex-senador Roger Molina– que fugiu da Bolívia com ajuda do diplomata brasileiro Eduardo Saboia– decidiu abandonar a política. Vai ser pastor da igreja evangélica Sara Nossa Terra.

O bispo Robson Rodovalho, da SNT, esteve ontem com Molina e festejou a decisão: “Será um grande líder como pastor”.