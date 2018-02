Haddad recebeu, anteontem, as irmãs marcelinas – que administram unidades de saúde na zona leste. Garantiu a Monique Bourget, do Hospital Santa Marcelina: manterá parceria com as organizações sociais.

O petista foi acusado de querer o fim do acordo, mas a indicação de José de Filippi Jr. para a secretaria de Saúde tranquilizou as entidades. Carlos Neder, que pleiteava o posto, é contra o modelo.