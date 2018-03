Deu no informativo Migalhas. Em Cascavel, juiz recorreu à Bíblia para recusar processo no qual o autor pede indenização por espera em fila de banco. “Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. O que diria para o autor, apoiado nesta Palavra é: há tempo de ficar na fila, conforme-se com isso”.

