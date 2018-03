Andrea Bocelli vai se apresentar no Santuário Nacional de Aparecida, com o Coral e Orquestra Jovem do Estado. O evento acontece dia 15 de outubro e faz parte das comemorações do Jubileu de 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul.

O italiano também se apresenta em São Paulo, dia 12, no Allianz Parque.