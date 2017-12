Senadores regularizam reclamação contra Moro em CNJ, e processo segue para análise de Nancy Andrighi

Apesar do descontentamento expressado publicamente, 12 dos 14 senadores que protocolaram pedido de reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional de Justiça contra Sérgio Moro, em março, atenderam ao pedido da ministra Nancy Andrighi esta semana para regularizar a representação.

Os parlamentares não haviam anexado cópia da Identidade e do CPF na representação – obrigatório para se acionar o CNJ — e a exigência gerou reclamações em alguns deles e inicial negativa do atendimento da questão.

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) foi o único a não regularizar a documentação.

Já o senador Telmário Mota (PDT-RR) escreveu à corregedora dizendo que não havia assinado a representação e que não deveria estar entre os proponentes. Ele pediu à ministra para que seu nome fosse retirado do sistema processual do CNJ – no que foi atendido.

Com isso, a representação de 14 páginas que pede abertura de processo administrativo disciplinar contra Sérgio Moro por suspeita de irregularidades na interceptação, bem como na divulgação, do diálogo telefônico entre Lula e a presidente Dilma, sob pedido dos parlamentares:

– Ângela Portela (PT-RR)

– Donizeti Nogueira (PT-TO)

– Fátima Bezerra (PT-RN)

– Gleisi Hoffman (PT-PR)

– Jorge Vianna (PT-AC)

– José Pimentel (PT-CE)

– Lídice da Mata (PSB-BA)

– Lindbergh Farias (PT-RJ)

– Maria Regina Souza (PT-PI)

– Paulo Rocha (PT-PA)

– Humberto Costa (PT-PE)

– Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

O CNJ tem seis tipos de punições caso constate irregularidade na conduta do magistrado: advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão. Regularização a situação, a ministra deve fazer uma análise de admissibilidade. Caso entenda que caiba, ela pedirá a abertura de uma investigação das condutas de Moro que será votado pelo plenário do conselho e escolhido um relator.