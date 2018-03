AmCham critica Trump por novas tarifas

HÉLIO MAGALHÃES. FOTO AMCHAM

E a AmCham, no Brasil? De que lado fica ante o aumento das tarifas de importação do aço e do alumínio, anunciadas por Trump? “Ninguém vê isso como positivo. A OMC certamente será acionada por outros governos. Provavelmente será rediscutido e não deve ser duradouro”, declarou ontem à coluna Hélio Magalhães, dirigente da entidade.

E mais. O presidente da Câmara americana ponderou que “incentivar o comércio passa por não criar barreiras”. Indo além, criticou: “Trata-se de um pensamento antigo, que pode trazer impactos negativos também para os americanos”.

É, não é assim que se criam fluxos saudáveis de comércio.

