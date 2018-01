Jay Kay, do Jamiroquai, deve gostar bastante de limão. Para o show que faz, dia 7, no Credicard Hall, pediu seis garrafas de isotônico (sendo quatro deste sabor), seis latas de limonada ou Sprite e dois limões – com casca.

Para acompanhar? Caviar Beluga, Oscietra ou Sevruga.