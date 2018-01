Quem viu a nova programação visual do governo Alckmin, lançada semana passada, notou apelo ao amarelo. Até as tradicionais placas brancas com faixa vermelha, que indicam participação do governo estadual em obras, ganharão a cor do bico do tucano.

