Foi vista no Copacabana Palace, hoje de manhã cedo, ninguém menos que a princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, a agora famosa namorada do rei Juan Carlos de Espanha. Tomando café no Pérgula, restaurante do hotel.

Procurada por telefone, a filha de um ex-diretor da Varig não quis conversar com a coluna. Atendeu e desligou depois de saber que falava com o Estadão. Em nova tentativa, contou que está passando férias no Rio, mas que estava “muito, muito ocupada” e não poderia continuar o papo.