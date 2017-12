Alunas da psicologia do Mackenzie se uniram para fazer um vídeo com relatos de assédios sexuais sofridos por elas por parte de alunos e professores do curso.

Sem citar nomes, o vídeo de 5 minutos tem como objetivo, segundo as criadoras, acabar com a ideia de que “psico é só amor…”.

