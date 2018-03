Está para surgir uma versão natureba do viagra. Cientistas da Universidade de Nápoles, na Itália, descobriram que o sulfeto de hidrogênio, causador do mau cheiro do ovo podre, pode servir como base para um novo medicamento contra a impotência.

O que não está claro, na pesquisa, é se a novidade terá algum efeito colateral…

