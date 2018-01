Foi aprovada na última reunião do COB a montagem de uma policlínica ao lado da Vila Olímpica, no Rio – um pedido do COI. Historicamente, o número de atendimentos é grande nessa unidade – não por causa de doenças ou contusões, e sim porque os comitês de países mais pobres dela se servem para fazer exames em seus atletas. Os quais, pelo alto custo, não conseguem realizar em casa.

Custo da empreitada? Mais de R$ 8 milhões – que serão pagos pelo COB.