Surge nova opção entre os candidatos a vice de José Serra. No embate de dois aliados, DEM e PSB, o cargo pode cair no colo do presidente da OAB-SP, Luiz Flávio D’Urso– que se filiou ao PTB para também concorrer à Prefeitura.

PTB e PTC, juntos, teriam cerca de 2 minutos de TV.