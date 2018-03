Tensão no Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, em outubro. É o que promete a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia. A entidade alega que impostos e encargos – cerca de R$ 18 bilhões em 2011 – diminuem a capacidade competitiva das empresas nacionais. No ranking mundial, somente Itália e Eslováquia cobram mais pela energia.

O evento terá, na plateia, ministros de Estado e representantes de entidades do setor e da Aneel.