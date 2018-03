Alta de preços

Ontem, em conversa com Andrea Calabi – responsável pela sua indicação para o BB no governo FHC –, Rossano Maranhão explicitou preocupação com os sinais de retomada da inflação. Mas deixou claro ao secretário da Fazenda paulista que a atual equipe do BC conhece os caminhos do que fazer.

Sobre sua indicação para Secretaria da Aviação Civil do governo Dilma, nenhuma só palavra. Sabe-se, no entanto, que foi o PT que derrubou o hoje presidente do Banco Safra da sua cadeira do BB. O técnico, por sua vez, tirou muitos petistas do banco. Dentre eles, um dos aloprados.