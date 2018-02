Alta cultura

O último legado deixado por Lucia Moreira Salles vem a público com o lançamento do livro A Portrait of Oscar Wilde, obra de sua autoria e do neto do escritor irlandês Merlin Holland. Chega a São Paulo dia 10, mais precisamente na loja Again. A edição limitada em 525 exemplares, impressa em Verona, terá sua renda revertida para o projeto Brasileirinho, mantido por Lucia.

Conta com réplicas perfeitas dos textos originais do escritor. Textos estes doados por ela ao The Morgan Library&Museum, em NY.