Aloysio Nunes tem toda intenção de permanecer no governo Temer. O chanceler tem almoço marcado no IEDI, na segunda, em SP. E na quarta almoça com o Gruppo Esponenti Italiani (GEI).

Leia mais notas da coluna:

+ Há conversas para que Nelson Jobim aceite ser vice de Lula

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Deputado da tatuagem ignora ação de Wagner Moura e outros artistas