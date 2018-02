Agora vai. O marroquino Desmond Pinto, “project manager” do Amanyara em Turks and Caicos Islands, se mudou para o Brasil para tocar a criação do primeiro hotel da cadeia Aman na América Latina. Projeto pronto, Pinto monta concorrência para escolher uma construtora em dezembro.

A ideia é que o hotel, em Angra dos Reis, fique totalmente pronto em meados de 2012.