Entre os brasileiros que têm pós-graduação, a intenção de viajar nos próximos seis meses é de 52%; já quando o nível de instrução é o primeiro grau incompleto, o porcentual cai para 9%. Dados da nova Sondagem Intenção de Viagem do Consumidor, do Ministério do Turismo.

Segundo a pesquisa, realizada pela FGV, os homens planejam viajar mais do que as mulheres: 39% contra 31%. Quando o recorte é a faixa etária, jovens e a terceira idade em empate técnico: 34% a 35%.

All aboard 2

Segundo a pesquisa, 55% das pessoas que ganham mais R$ 9.600 têm intenção de viajar no primeiro semestre. Já entre os que recebem até R$ 2.100, o índice desaba para 12%.

“Nível de instrução e renda estão muito ligados”, salienta o ministro Gastão Vieira. Foram ouvidas duas mil pessoas em sete capitais do País.