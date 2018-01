Em setembro, alívio na Fazenda de SP

Se o fato se repetir na esfera federal, será a primeira notícia positiva sobre o Brasil depois de muito tempo. O Estado de São Paulo acaba de constatar uma melhora na sua arrecadação do ICMS no mês de setembro. “Ela ainda é negativa em relação ao ano passado – menos 1,8% –, mas caiu bem menos do que nos outros meses do ano”, explica Renato Vilella, secretário da Fazenda de Alckmin.

Comparada com igual período de 2014, a arrecadação de janeiro a setembro está 3,7% menor.

Alívio 2

A que São Paulo atribui essa reação? “Desconfiamos de um crescimento das exportações, mas este número só ficará claro semana que vem”, explica Vilela. Ele desconfia, também, de que a greve branca dos fiscais estaduais no mês passado possa ter contribuído. “Quando a empresa leva multa, ela não paga o imposto devido, recorre e às vezes leva até um ano e meio para quitar o débito”.