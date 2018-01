Alicia Keys saiu agora a pouco do ateliê da dupla Sandro Barros e Renata Queiroz de Moraes, nos Jardins, em São Paulo. A cantora provou o vestido que vai usar em seu show, domingo, no Rock in Rio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.