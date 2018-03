Maio, mês das noivas e… do casamento gay. A Secretaria de Justiça organiza, pela primeira vez, mutirão, grátis, de contratos para união estável entre casais homossexuais. Inscrições até 19 de maio.

Parceria com Defensoria Pública e tabeliães, o evento acontece em 29 de junho, com festa no Centro de Tradições Nordestinas.