Aliança PSB-Podemos não avançou, diz Álvaro Dias

Com a desistência do PSB de apoiar Alckmin, Álvaro Dias, do Podemos, bateu à porta da legenda. A conversa, no entanto, não avançou.

“A decisão do partido é não ter coligação e liberar a sigla nos Estados”, disse o senador paranaense em entrevista ao Podcast da Rádio Eldorado. Dias acredita que, se fechar aliança com o PRB e negociar a migração de deputados, pode chegar a 25 cadeiras na Câmara.

