Aliança põe ‘água’ na campanha eleitoral

Candidatos a prefeito e vereador de toda a Grande São Paulo serão “apresentados”, nesta reta final de campanha eleitoral, a um novo tema em suas campanhas: a segurança hídrica.

Com as lições da recente seca no Estado, a Aliança pela Água, que reúne cerca de 70 ONGs e associações, organizou material e vai procurar os candidatos e pedir “compromissos concretos” de cada um para a criação de algo que o País ainda não tem: uma legislação específica para o assunto. Uma providência imediata, a campanha #VotePelaÁgua, vai correr as redes sociais estimulando eleitores a cobrar posição de seus candidatos a respeito.

O que vão pedir? Que prefeitos e vereadores eleitos lutem por prioridade na destinação de recursos, aprovação de políticas de proteção a mananciais, por permanentes campanhas de esclarecimento. Para que, no futuro, as populações não fiquem dependendo da sorte, da chuva e de medidas urgentes tomadas por um governante.