Entre possíveis alianças de Marta com outros partidos, corre que a mais avançada é com o PTB… mas com um porém: consta que a sigla quer Marlene Campos Machado como vice da chapa.

Há peemedebistas resistindo. Advertem que não se sabe como o eleitorado reagiria a uma chapa de duas mulheres. Expectativa? Que o PTB abra mão de Marlene.