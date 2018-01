Aliança com Alckmin não é unanimidade no PSB

Ao que se apurou, está longe de ser unânime, no PSB, o entusiasmo por eventual aliança do partido com Alckmin, em 2018, numa eventual candidatura deste à Presidência – operação que incluiria Márcio França para suceder o tucano em SP.

De qualquer modo, o tema estará na mesa, no jantar que o governador dá esta noite ao presidente do PSB, Carlos Siqueira, no Bandeirantes.

Divididos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As mesmas fontes ironizam as versões de que a divisão interna – por causa das reformas de Temer – esteja enfraquecendo os socialistas. Elas advertem que o PSDB tem ao menos três grupos, o PT tem muitos mais “e ninguém diz que eles estão esfacelados”.