O DEM decide esta semana quem apoiará nas eleições à Prefeitura de SP. Tende a se unir a João Doria, segundo membros da sigla.

Milton Leite, do DEM, diz que, apesar de a conversa com Doria ser a mais avançada, o tucano deixou questões sem resposta durante jantar, na semana passada. “Faltou, por exemplo, o pré-candidato falar sobre políticas para São Paulo fora do centro expandido.”