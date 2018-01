Comentário de Eduardo Cunha, anteontem no Twitter, irritou Dilma e Moreira Franco– secretário de Aviação Civil. O deputado, líder do PMDB na Câmara, usou a rede social para criticar a administração do aeroporto de Brasília: “Está tão ruim quanto na época da Infraero”.

Leiloado no começo de 2012, o aeroporto internacional JK foi arrematado pelo consórcio Inframerica.