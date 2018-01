O mercado financeiro encontrou no currículo de Aldemir Bendine, fato curioso: desde 2008, já como alto executivo do BB, representou, no conselho do banco, os… acionistas minoritários. Deixou o cargo ao assumir a presidência da Petrobrás.

Isso diz bastante sobre como se deu a escolha do conselheiro Bendine.

Em outras duas estatais federais, acionistas minoritários brigaram na Justiça e na CVM para conseguir eleger – para seus respectivos conselhos – alguém de fora do circuito do governo federal: Petrobrás e Eletrobrás.