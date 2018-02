Danilo Miranda está preocupado com o Sesc Interlagos. Culpa da proliferação das algas na vizinha represa Billings. Com as altas temperaturas, o forte cheiro de esgoto tem invadido as dependências do espaço – afastando sócios e visitantes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.