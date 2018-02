Zulemita Menem ainda faz sucesso. Ao comparecer, anteontem, com o pai, Carlos Menem, durante comemoração do 7 de Setembro na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, roubou a atenção. Fernando de la Rúa também esteve por lá.

