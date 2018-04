Alexandre de Moraes diz que PT tenta esconder sua incompetência

Indagado sobre a carta divulgada nesta quarta- feira, assinada por ex-ministros petistas e pelo centro acadêmico da USP –conforme publicado pela coluna-, pedindo sua renúncia do Ministério da Justiça, Alexandre de Moraes foi quase irônico.

“Lamentável que algumas pessoas que exerceram cargos no Governo anterior e o PT tentem esconder sua incompetência na gestão da segurança pública e sistema penitenciário durante os 13 anos de gestão. Durante esse período, opções desastradas, ineficiência na gestão e péssimo uso do dinheiro público criaram as condições negativas para a grave crise aguda que hoje o País sofre”, disse o ministro à coluna.

Para ele, faltou ação na gestão do PT: “Falassem menos e trabalhassem mais, não estaríamos nessa situação”, afirmou Moraes.