Alessandra Affonso Ferreira conta sobre sua nova marca de roupas

É nesse cantinho criativo de seu ateliê que Alessandra Affonso Ferreira cria as estampas de sua nova marca de roupas, a Sissa – que ela abriu ao lado do marido, o alemão Julian Stippig, em Pinheiros. “Morei 11 anos fora do Brasil. Ano passado eu e o Julian resolvemos deixar NY e voltar para SP, daí tudo mudou”, explica Alessandra, que deixou a sociedade que tinha com a irmã, Juliana, na Isolda, marca que elas fundaram na época de faculdade, em Londres, para seguir carreira solo. As irmãs aprenderam com o pai, Xikito Affonso Ferreira, a valorizar o Brasil, coisa que ela não deixou para trás em sua nova empreitada. “Nas minhas coleções sempre terá uma banana, ou algo que remeta ao País, mas o engraçado é que com a nova rotina paulista tenho mudado um pouco meu estilo e apostado em peças lisas, com foco no corte e acabamento”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.