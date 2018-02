Magistrados do Rio se mobilizam para homenagear Patrícia Acioli. Querem que a lâmina central do prédio do Tribunal de Justiça fluminense receba o nome da juíza, assassinada no ano passado.

Toga 2

A iniciativa começou no Facebook. Agora, a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro levará o pleito à presidência do TJ – que ainda não se manifestou.