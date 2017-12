Ao defender a corrupção como crime hediondo, Dilma pensou não apenas no corrupto, mas também nas empresas corruptoras. Segundo se apurou, seu desejo era puni-las com multa de até 20% do faturamento.

No começo de 2010, Lula encaminhou um projeto com o mesmo tema ao Congresso. Foram mais de três anos de tramitação até ser aprovado na Câmara – o PL chegou ao Senado há apenas 15 dias.

Além 2

O líder do PT no Senado, José Pimentel, cogitou apresentar requerimento pedindo que o projeto fosse votado com urgência. Mas recuou. Em acordo com os outros líderes, apoiou texto de Pedro Taques, do PDT, considerado “mais amplo” – e que foi aprovado ontem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas que, em nenhum momento, trata das empresas corruptoras.