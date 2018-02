Além dos Andes

Em cenário de Mercosul emperrado, e na contramão dos bolivarianistas internos, Armando Monteiro é hoje o convidado ilustre de almoço com todos os embaixadores do continente e do Caribe. Anfitriã de todos eles: a embaixadora da Colômbia, Patrícia Cárdenas.

O encontro é mais um movimento para acelerar os contatos do Brasil com os países da Bacia do Pacífico. Em recentes avanços naquela área, o País concluiu dois acordos automotivos – com México e Colômbia. E no momento negocia, com o primeiro, um acordo para triplicar a lista de 800 produtos que terão tarifas eliminadas.