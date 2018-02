Além do Tejo

O chef Fabio Pineda foi convidado pelo restaurateur Henrique de Almeida Filho para assumir a cozinha da nova tasca portuguesa da cidade, o recém-inaugurado Azul de Alentejo, que fica em charmoso sobrado azul e branco na Rua Áurea, na Vila Mariana. “Henrique teve, por sete anos, um restaurante tailandês no mesmo ponto, que não estava mais pegando. Há um ano, começou a pesquisar e viu que os restaurantes portugueses eram uma ótima pedida”, conta Fabio.“Nossa proposta é qualidade e preço justo. Nossos pratos mesclam clássicos portugueses e receitas com carne de porco e até vegetarianas”, diz o chef, que criou uma receita de bacalhau com curry e leite de coco (foto). Herança da época thai?

