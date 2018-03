O bloco Casa Comigo, que arrastou 15 mil foliões pelas ruas da Vila Beatriz, zona oeste de SP, acaba de lançar videoclipe de seu hino. Produzido pela Cia. de Cinema, o filme – disponível no YouTube – reúne imagens do dia do desfile, 1º de fevereiro, e cenas gravadas na Praça da Sé e na Rua das Noivas.

Aliás, o bloco sai amanhã, no chamado Último Gole.