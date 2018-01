Além das pistas

Scott Basham – diretor da Vans no Brasil – se mudou da Califórnia para São Paulo, para acompanhar uma série de eventos que a marca de skate fará este ano na cidade – comemoração dos seus 50 anos. “Queremos retribuir a preferência e fidelidade de nossos clientes brasileiros. Para isso, além de desenvolver coleções especiais, vamos inaugurar pistas de skate em pontos diferentes, assim como já fizemos no largo da Batata”, explica o californiano. Já em março, será inaugurada a House of Vans, que funcionará como um centro cultural e esportivo na cidade. “Além de reunir tudo que gira em torno do lifestyle do skate, vamos promover eventos de música e arte, parcerias com escolas e apoio a projetos educacionais.”

