A Secretaria da Educação de São Paulo entrou na Justiça para ter acesso à íntegra de pesquisa da Apeoesp, divulgada em maio, mostrando que 44% dos professores da rede estadual já sofreram algum tipo de violência em suas escolas.

A pasta quer detalhes da metodologia e dos critérios usados.

…sala de aula

Embora a secretaria afirme ter enviado dois ofícios com o pedido, Apeoesp e Data Popular (autor do levantamento) disseram ter se colocado “à inteira disposição” para repassar as informações do estudo.

O secretário Herman Voorwald chegou a aceitar a proposta, mas não marcou a data. “O problema da educação é muito sério para ficar em uma disputa partidária”, disse Renato Meirelles, presidente do instituto.