Pintada na primeira década de 1500, Virgem com o Menino, São João Batista Criança e um Anjo, de Piero di Cosimo, pertencente ao MASP, teve seu restauro concluído em fevereiro.

Fruto de parceria entre o museu, a Soprintendenza per il Patrimonio Storico di Roma e o Polo Museale romano.

A restauração levou 12 meses e contou com o aporte de Inácio Schiller Bittencourt Rebetez, que patrocinou o envio da obra e a viagem da restauradora do museu, Karen Barbosa, à Itália. Já restaurada, a Virgem foi exibida em mostra do pintor na National Gallery de Washington e segue para a Galleria degli Uffizi, de Florença.