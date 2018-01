Alckmin vai usar banco de dados da Prefeitura para combater sonegação

Mais uma da série Alckmin e Doria. O governador vai usar bancos de dados da Prefeitura para combater a sonegação do… IPVA. O plano? Comparar o cadastro do IPTU paulistano e os dados de monitoramento da CET com a lista de proprietários de veículos no Estado.

Para tanto, técnicos da Fazenda paulista estão de olho nos simuladores de domicílio – os donos de veículos que rodam na capital, contribuindo para o aumento da poluição e o desgaste da malha viária, mas são emplacados fora.

Refrigerante

Os secretários da cidade criaram o prêmio… Dolly. Vão homenagear quem comete gafes nas longas reuniões de secretariado dos sábados. Tudo começou quando a secretaria Soninha Francine voltou de ação do Cidade Linda com uma garrafa pet de dois litros do refrigerante nas mãos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim que o chefe de gabinete Wilson Pedroso pisou no tomate, ganhou de presente a garrafa. Estava instituído o troféu.

Previdentes

Vice-líder do governo, Darcisio Perondi vai coordenar missão estratégica para Temer na reforma da Previdência. Encomendou de consultores do Congresso uma cartilha e organizará quatro aulas sobre o tema para… a base governista.

A ideia é formar opinião sólida no grupo e não dar corda aos adversários em plenário.

Seis é melhor

Começa a tomar corpo, no Senado, a campanha para mudar a forma de escolher ministros para o STF. Entre uma proposta que sugere lista sêxtupla e outra que propõe lista tríplice, a relatora do assunto, Ana Amélia, já avisou à plateia que acha a primeira mais democrática.

Sugerida por Cristovam Buarque, ela pede dois nomes indicados pelo MP, dois pela Magistratura, um da Câmara e outro da OAB.

Carnaval livre

Cerca de 30 blocos – entre eles o Vai Quem Qué, Agora Vai, Filhos de Glande e Bloco da Abolição – lançam hoje manifesto contra as alterações feitas pela Prefeitura durante a organização do carnaval de rua deste ano. Entre as queixas, mudança de percurso e proibição de alguns locais públicos.