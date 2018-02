Alckmin toma providência contra prefeita de Cubatão

O governo Alckmin prepara medida judicial contra o decreto instituído pela prefeita de Cubatão, Marcia Rosa. Por quê? O decreto que ela instituiu gerou engarrafamento monstro não só na região de Cubatão como também na cidade de São Paulo.

Segundo se apurou, ao ser informada sobre a ação da Procuradoria Geral do Estado, a prefeita pediu, no começo desta tarde, reunião com representantes do governo e das empresas concessionárias que administram as estradas. Na tentativa de resolver o impasse.