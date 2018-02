E o governador Geraldo Alckmin aceitou o convite do prefeito Fernando Haddad. Estará, hoje à noite, com a família, no camarote da Prefeitura no Sambódromo do Anhembi, assistindo ao desfile de carnaval.

