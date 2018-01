Alckmin receberá presidente da Petrobrás para almoço

Alckmin convidou e Pedro Parente aceitou vir a SP para um almoço. Não há pauta definida mas pode-se deduzir que o governador colocará na mesa a arrastada disputa judicial relativa à incidência de ICMS sobre a importação de gás natural da Bolívia.

O STF está com o caso há… dez anos.

A sugestão

de Delcídio

Tudo começou com sugestão do ex-senador Delcídio Amaral, para que a Petrobrás colocasse uma espécie de “válvula” ao longo do gasoduto, localizado em MT.

MT recebe

ICMS do gás

Essa manobra permitiu que a estatal definisse, como ponto de entrada do gás boliviano no Brasil, o… Mato Grosso.

O Estado onde Delcídio nasceu abocanha hoje quantia para lá de significativa na arrecadação de ICMS do gás por causa desta “parada” forçada.

SP, RS e SC

consomem

Perdem arrecadação os Estados onde o gás é consumido, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Valor da ação? R$ 19 bilhões.

