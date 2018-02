Depois de analisar o cenário político estadual e federal ontem, com Alckmin e FHC, na hora do almoço, no Palácio dos Bandeirantes – conforme antecipado pelo blog da coluna –, Aécio Neves entregou pesquisa encomendada pelo PSDB ao governador paulista. Com uma boa notícia.

Na soma das avaliações “ótimo” e “bom”, em São Paulo, Alckmin está 15 pontos à frente de Dilma.

Sobre Serra? “Não foi o centro da nossa conversa”, diz o presidente do partido.