A quem conversava com o governador Geraldo Alckmin no intervalo do debate promovido neste domingo pelo Estadão, TV Gazeta e Twitter, entre candidatos a Prefeitura de São Paulo, ouvia que ele não iria ficar até o fim do evento. Não porque não esteja gostando mas pelo fato de que vai à missa, religiosamente, todo domingo. “A última missa hoje é às 20 horas”, explicou à coluna.

Para quem não sabe, o governador é cabo eleitoral de João Doria .