Alckmin busca investidores americanos para concessões de rodovias

Com a Lava Jato impactando fortemente as empreiteiras nacionais, Alckmin tenta abrir o leque. Hoje, Isadora Cohen, responsável pelas PPPs do governo estadual, vai explicar em encontro com o pessoal do consulado americano, no Bandeirantes — à frente o consul econômico, James Gardiner –, o novo plano de concessões de rodovias paulistas, que foi adaptado às exigências internacionais.

Mês passado, o mesmo plano foi exposto a 65 investidores espanhóis, na Câmara de Comércio da Espanha. E antes disso, o governo paulista conversou com interessados no consulado italiano.